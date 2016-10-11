В Ленобласти девушка пырнула ножом подругу за iPhone

В Шлиссельбурге задержана девушка, которая напала на подругу с ножом из-за телефона

В городе Шлиссельбург 6 ноября задержали 20-летнюю местную жительницу, которая ударила подругу ножом, похитила ее iPhone и скрылась, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанная пригласила в гости свою 19-летнюю подругу и без предварительной причины ударила ее ножом в грудь, а после забрала телефон потерпевшей и скрылась с места преступления.

Девушку госпитализировали. Врачи оценивают ее ранения, как средней тяжести, не угрожающее жизни.

Подозреваемую задержали. Сейчас ее держат в отделе полиции. Ей грозит обвинение в разбое по статье 162 УК РФ, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.