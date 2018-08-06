В Ленобласти 34-летний водитель на черной "Шевроле Клан" сбил троих пешеходов

Среди пострадавших есть дети.

Вечером 6 августа, в Гатчинском районе Ленинградской области 34-летний автовладелец "Шевроле Клан" сбил троих пешеходов. По словам МВД Санкт-Петербурга, двое из пешеходов находятся в тяжелом сотоянии, а один погиб.

Тяжелые травмы получил мальчик 2008 г.р.; девочка 2015 г.р. скончалась от полученных травм; женщина получила многочисленные травмы, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Женщина и мальчик госпетализированы в гатчинскую больницу.

Как отмечают в ведомстве, трое пешеходов шли по обочине.

По факту ДТП проводится проверка.