В Ленобласти движение перекроют на 11 трассах 25 сентября

На трассах в Ленинградской области будут делать ремонт дорожного покрытия с 25 сентября, поэтому движение транспорта будет ограничено.

В Ленинградской области в понедельник, 25 сентября, на 11 трассах будет закрыто движение из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать на участках трасс Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Петербургское южное полукольцо", А-114 "Вологда – Тихвин", А-120 "Петербургское южное полукольцо", А-180 "Нарва" и А-181 "Скандинавия". Также будут закрыты трассы А-181 "Выборг – Светогорск", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала" и Р-23.

Водителям следует выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 23 сентября.

Фото: Piter.TV