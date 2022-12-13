В Ленобласти 220 жителей заразились ковидом

За сутки в области от ковида вылечились 231 человек/

В Ленобласти 2 марта зафиксировали 220 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперштабе.

За сутки в области от ковида вылечились 231 человек, еще 6 человек госпитализировали. При этом летальных случаев не зафиксировали. Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 247 296 жителей Ленинградской области. С болезнью справились 241 995 человек. Ковид унес жизни 3 510 ленинградцев.

Фото: Piter.tv

