В Ленобласти 18-летний избил и ограбил послушника монастыря

Молодой человек оказался неоднократно судим за ограбления и кражи.

В Ленинградской области на железнодорожной станции Луга местный житель напал и избил послушника монастыря из Тверской области, сообщает 5 февраля пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что в полицию обратился 40-летний мужчина, который заявил, что неизвестный молодой человек сломал ему нос, отобрал кошелек и скрылся с добычей. Однако оперативникам удалось быстро выйти на след злоумышленника. Им оказался 18-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Ленобласти.

Грабителя задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Грабеж". Парень может получить до семи лет лишения свободы.