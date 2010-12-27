В Выборгском районе пройдут Всероссийские сельские школьные игры

В первых числах октября 2018 года.

В октябре этого года в Ленинградской области пройдут I Всероссийские сельские школьные игры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Команды школьников из 12 регионов РФ сыграют в мини-футбол, стритбол, баскетбол. Сейчас составляется программа Игр, поэтому не исключено, что еще школьники посоревнуются в метании сапога и городках. На игры приедут ребята из Ленинградской, Архангельской, Мурманской области, и Карелии. Центральный регион России представят ученики Ярославской, Тульской и Московской областей, юг России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Кроме того, приедут дети из Новосибирской области и Пермского края. В каждой команде будет 20 человек.

Планируется, что мероприятие пройдет в Выборгском районе. Поэтому для всех участников будет составлена и туристическая программа.

Фото: pixabay.com