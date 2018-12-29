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В Ленинградской области ужесточат подготовку к военной службе
Сегодня, 14:35
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KaterinaKono13

В Ленинградской области ужесточат подготовку к военной службе

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В нынешнем 2019 году заметно поднимут инвестиции в проекты по обучению начальным знаниям в области обороны.

В 2019 году в начальную военную подготовку в 47 регионе дополнительно инвестируют порядка 395 млн рублей. Напомним, в 2018 году эта сумма составляла 380 млн рублей. 

Как отметили в пресс-службе региона, каждое образовательное учреждение имеет в штате учителей основ НВП. Данную дисциплину осаивают каждый год порядка 5 тысяч учеников региона.

Кроме того, в Ленинградской области развивается кадетское движение: 1750 школьников региона занимаются в кадетских классах в семи районах региона. В восьми муниципальных районах Ленобласти школы наладили сотрудничество с воинскими частями и проводят совместные мероприятия, которые содержат как патриотическую мотивацию, так и физическую развитие.

Подобная деятельность помогает повысить уровень обучения и подготовки юношей к службе в армии, а также модернизировать уже имеющиеся проекты. 

Источник: Online47.ru

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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