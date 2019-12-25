В Ленобласти полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя, не оплатившего топливо

Мужчина заправил машину на АЗС и уехал, не заплатив.

Ранним утром среды, 17 июля, полицейские Бокситогорского района задержали нетрезвого автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне водитель заправил машину на АЗС в деревне Чудцы и уехал, не оплатив.

Автомобиль нарушителя заметили на улице Металлургов в Пикалево. Инспекторы попытались остановить машину, используя маячки и звуковой сигнал, однако водитель пустился в бегство и прибавил скорость. Полицейские отправились в погоню за мужчиной, в ходе преследования инспекторам пришлось выстрелить в воздух и по колесам автомобиля. Остановить машину удалось на 21 км автодороги "Пикалево-Струги-Колбеки", 30-летний мужчина за рулем оказался нетрезв. В результате стрельбы и опасного вождения злоумышленника пострадавших нет.

Автомобилиста доставили в полицейский отдел, где составили в отношении него несколько административных протоколов. Проверка по факту хищения топлива пока продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге поймали банду мошенников, заработавших полмиллиона рублей на обманутых пенсионерках.

Фото: Piter.TV