В Ленинградской области охотник по неосторожности застрелил товарища

Стрелок принял друга за зверя.

В Ленинградской области охотник по неосторожности застрелил знакомого. Об этом информирует сетевое издание "78.ru" со ссылкой на сотрудников полиции.

В полицию с чистосердечным признанием обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что накануне днём вместе со своим 38-летним другом на снегоходах поехал на охоту в лес в районе деревни Загубье Волховского района.

В сумерках друзья попрощались, после чего один из них уехал, а другой остался на охоте. В лесу охотник разглядел какого-то дикого зверя и немедля выпалил в него из своего карабина около двух раз. Приблизившись к жертве,охотник понял, что это его близкий товарищ, однако к этому моменту несчастный уже был мертв.

Стрелок испугался и поехал к своим родителям в посёлок Свирица за помощью. Им он сказал, что его друг якобы сам застрелил себя. Вместе с отцом он отправился в лес искать тело, но найти его они так и не смогли.

Источник: сетевое издание "78.ru"