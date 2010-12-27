В Ленинградской области начались рейдовые проверки автопарков

В основном будут проверять те маршруты, которые проходят между Ленобластью и Санкт-Петербургом.

На территории 47 региона начались незапланированные проверки выпускных площадок автопарков официальных перевозчиков. Основная цель данных проверок – обнаружить на ранней стадии какие-либо проблемы с техников и ликвидировать их. Осуществлять подобные техосмотры будут сотрудники дорожной полиции, "Леноблтранса" и Ространснадзора. Об этом информирует сетевое издание "Online47".

Начать решили с предприятия ООО "Транс-Балт" (входит в "Питеравто"). Проверяющие наведались в автобусный парк внезапно – к 4 утра. Всего было проинспектировано 43 маршрутки. Из-за нарушений, хоть и незначительных, качество подвижного состава перевозчика оценили на твердую "четверку". Перевозчику придется устранить эти мелкие нарушения: обеспечить наличие в каждом автобусе маршрутной карты, отремонтировать световые сигналы и ремни безопасности.

Подобные осмотры будут осуществлены во всех автопарках Ленобласти с акцентом на пути, пролегающие между Санкт-Петербургом и Ленобластью.

Источник: сетевое издание "Online47".