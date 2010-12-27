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В Ленинградский области мужчина с ножом порезал полицейских
Вчера, 22:48
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IRINA_CHALKINA
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В Ленинградский области мужчина с ножом порезал полицейских

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Трое полицейских получили резаные раны кистей рук, а один резаные раны предплечья.

Днем 26 июля, в городе Кингисепп мужчина с ножом напал на полицейских. Инцидент произошел на 1-й Линии, дома 8. Как оказалось у молодого человека случилось психическое расстройство, поэтому родители вызвали медиков. Сообщает "Кингисепп Сегодня".

Пибывшие на место вызова специалисты не смогли попасть к больному. Было принято решение вызвать сотрудников оперативных служб. Однако, когда дверь удалось взомать, мужчина начал оказывать сильное сопротивление. Молодой человек набросился на сотрудников с ножом. В инциденте трое полицейских получили резаные раны кистей рук, а один резаные раны предплечья. 

Мужчину все же удалось успокоить, затем доставить его в приемный покой ЦРБ им.Прохорова.   

Всем пострадавшим при опперации уже оказана помощь. 

Фото: Pixabay

 

Теги: кингисепп , ленинградская область , мужчина напал на полицейских
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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