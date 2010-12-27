В Ленинградский области мужчина с ножом порезал полицейских

Трое полицейских получили резаные раны кистей рук, а один резаные раны предплечья.

Днем 26 июля, в городе Кингисепп мужчина с ножом напал на полицейских. Инцидент произошел на 1-й Линии, дома 8. Как оказалось у молодого человека случилось психическое расстройство, поэтому родители вызвали медиков. Сообщает "Кингисепп Сегодня".

Пибывшие на место вызова специалисты не смогли попасть к больному. Было принято решение вызвать сотрудников оперативных служб. Однако, когда дверь удалось взомать, мужчина начал оказывать сильное сопротивление. Молодой человек набросился на сотрудников с ножом. В инциденте трое полицейских получили резаные раны кистей рук, а один резаные раны предплечья.

Мужчину все же удалось успокоить, затем доставить его в приемный покой ЦРБ им.Прохорова.

Всем пострадавшим при опперации уже оказана помощь.

Фото: Pixabay



