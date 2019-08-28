В 2020 году "Ленавтодор" отремонтирует Дорогу жизни, а также дороги на Приозерск и Матоксу

С каналом Piter.TV пообщался заместитель директора ГКУ "Ленавтодор" Илья Банников.

Представители ГКУ "Ленавтодор" назвали приоритетные направления работы по ремонту крупных автомагистралей на территории Ленобласти в следующем году. Как пояснил Piter.TV заместитель директора государственного казенного учреждения Илья Банников, ставка будет сделана на ремонт особо значимых выездов из Петербурга в Ленобласть.

Мы особое внимание уделяем Всеволожскому району - здесь идет опорная сеть, выезды из города, это знаковые дороги и для жителей Петербурга, и для населения Ленинградской области. Это и Дорога жизни, и "Петербург-Запорожское-Приозерск", это "Петербург - Матокса". Все дороги - серьезные и важные автомагистрали, которые требуют ремонта. Илья Банников, заместитель директора ГУП "Ленавтодор"

Топ-менеджер ГКУ "Ленавтодор" отметил, что все работы проходят в соответствии с официальным планом-графиком. При его составлении учитывается текущее состояние дорог, их значимость, обращения граждан и показания специалистов ГИБДД.

Мы не можем взять и за 1 год сделать все 9000 дорог в регионе. На эти цели необходимо очень большое финансирование. Очень много дорог, которые находятся в нормальном состоянии, где были сделаны ремонтные работы 1-2 года назад, они еще на гарантии. Главное, что все это контролируется и обследуется. Мы составляем график, ведем планирование, учитываем пожелания жителей и специалистов ГИБДД. Илья Банников, заместитель директора ГУП "Ленавтодор"

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе стартовали ремонтные работы наиболее загруженных трасс