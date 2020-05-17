В Латвии обнаружили пропавший дрон

Беспилотник нашел случайный прохожий.

Пропавший в начале мая в Латвии дрон был найден в лесу в Гаркалнском крае. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации страны.

Беспилотник нашел случайный прохожий. Аппарат запутался в кронах деревьев. Прибывшие на место специалисты сняли дрон и передали на исследование.

Напомним, что 2 мая в ходе испытаний беспилотного летательного аппарата размерами 5,5 х 3,5 метров и весом 26 кг над дроном было потеряно управление, и он улетел в неизвестном направлении. В результате этого в Латвии временно было перекрыто воздушное пространство аэропорта в Риге.

Видео: YouTube / Incredible Facts

Фото: twitter.com/LV_CAA