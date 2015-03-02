В ЛНР за убийство матери погибшего участника СВО осудят двух мужчин

Подельники объяснили причину, по которой совершили преступление.

На территории Луганской народной республики за убийство матери погибшего участника специальной военной операции осудят двух мужчин, задержанных российскими правоохранительными органами. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы регионального управления МВД в социальных сетях. Известно, что трагедия произошла в сентябре 2024 года в Антраците, вблизи поселка Крепенский. Тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти было найдено на открытом участке местности. Оперативники установили личности подозреваемых. Ими стали ранее судимые мужчины в возрасте 52 и 46 лет.

Выяснилось, что преступление было совершено в квартире погибшей, а причиной смерти женщины стало удушение и несколько выстрелов из травматического оружия, которые произвёл старший из задержанных. пресс-служба МВД РФ

Преступник захотел избежать уголовного наказания, поэтому совместно с своим знакомым вывез тело погибшей в карьер, пытаясь скрыть следы расправы над женщиной. Из квартиры убитой криминальные подельники похитили 1,6 миллиона рублей, оставшиеся от государственной выплаты в связи с гибелью её сына на СВО, а также мобильное устройство и личные документы. В настоящее время у отношении подозреваемых ведется уголовное дело ро пункту "з" части 2 статьи 105, пунктам "б" и "в" части 4 статьи 162, части 2 статьи 325 и части 2 статьи 316 УК РФ. Материалы расследования направлены в судебную инстанцию для изучения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа