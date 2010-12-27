Украинские военные повесили флаги США в ЛНР

Таким образом, военные хотят встретить журналиста американской газеты.

В самопровозглашённой Луганской народной республике вывесили американские флаги. Об этом СМИ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Флаги появились 16 ноября в районе населённых пунктов Крымское и Мироновский. Их повесили по приказу командиров 14-й и 59-й бригад полковников Сергея Войченко и Геннадия Шаповалова.

Таким образом, военные хотят встретить журналиста американской газеты The New York Times Хоффмана Вэйна. В ЛНР считают, что так украинские военные надеялись указать на "любовь к США на Украине".

Видео: YouTube/