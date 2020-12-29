В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский

Авария произошла в среду, 27 января.

В четверг, 28 января, специалисты Мобильной экологической дежурной службы устранили последствия разлива нефтепродуктов возле ручья Горский, сообщили в комитете по природопользованию.

Сначала бригада провела визуальный мониторинг, в ходе которого информация о загрязнении нефтепродуктами подтвердилась. Нефтепродукты поступали в Горский ручей из дренажной канавы, идущей вдоль жилых домов. Аварию удалось оперативно локализовать, на данный момент ищут источник грязнения для привлечения виновных к ответственности. Возбуждено административное расследование.

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