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В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский
Сегодня, 19:34
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smirenny

В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский

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Авария произошла в среду, 27 января.

В четверг, 28 января, специалисты Мобильной экологической дежурной службы устранили последствия разлива нефтепродуктов возле ручья Горский, сообщили в комитете по природопользованию. 

Сначала бригада провела визуальный мониторинг, в ходе которого информация о загрязнении нефтепродуктами подтвердилась. Нефтепродукты поступали в Горский ручей из дренажной канавы, идущей вдоль жилых домов. Аварию удалось оперативно локализовать, на данный момент ищут источник грязнения для привлечения виновных к ответственности. Возбуждено административное расследование.

Ранее мы писали, что эксперт оценил договор России с Белоруссией по перевалке нефтепродуктов.

Фото: pixabay

Теги: курортный район, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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