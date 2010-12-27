В Купчинском пруду под лед ушел трактор

В Петербурге провалился трактор в Купчинском пруду.

В Санкт-Петербурге 9 февраля днем во Фрунзенском районе трактор провалился в пруд. Об этом рассказали очевидцы происшествия. По их словам, инцидент произошел на Купчинском пруду, напротив дома 10/4 на улице Димитрова.

Состояние водителя в настоящее время не уточняется, кроме того, неизвестны обстоятельства, при которых могло такое случится. В социальных сетях опубликованы фоторафии с места случившегося. По словам местных жителей, на участке, где провалился трактор глубина составлвяет три метра.