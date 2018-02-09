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В Петербурге произошло ДТП: на месте две скорых и реанимация

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В Петербурге на проспекте Ленина произошла массовая авария с пассажирским автобусом.

В Санкт-Петербрге 9 февраля на Ленинском проспекте водитель КамАЗа протаранил автобус, который следом врезался в троллейбус. Очевидцы происшествия сообщают, что на месте аварии работают две бригады ДПС. Также прибыли две машины скорой помощи и реанимация.

По словам свидетеля ДТП, одна пассажирка автобуса пострадала, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время выясняются причины столкновения, а также все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы сообщали о том, что в России будут поощрять водителей за соблюдение правил на дороге .

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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