В Петербурге произошло ДТП: на месте две скорых и реанимация

В Петербурге на проспекте Ленина произошла массовая авария с пассажирским автобусом.

В Санкт-Петербрге 9 февраля на Ленинском проспекте водитель КамАЗа протаранил автобус, который следом врезался в троллейбус. Очевидцы происшествия сообщают, что на месте аварии работают две бригады ДПС. Также прибыли две машины скорой помощи и реанимация.

По словам свидетеля ДТП, одна пассажирка автобуса пострадала, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время выясняются причины столкновения, а также все обстоятельства случившегося.

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Видео: Piter.tv