На Ленинском проспекте водитель иномарки специально перегородил дорогу скорой помощи

Один из водителей не выдержал и вышел из машины, чтобы объяснить автовладельцу синей иномарки "в чем тот не прав".

На Ленинском проспекте водитель синей "Хёндэ-Акцент" заблокировал проезд машине скорой помощи. Видео инцидента появилось, 15 августа, на портале "Мегаполис".

Как оказалось, на этом участке дороги произошло ДТП, поэтому две соседние полосы были перекрыты. Машина скорой помощи двигалась по свободной полосе, но один из участников движения почему-то решил не пропускать медиков.

Везем тяжелого пациента в 26-ю больницу на Костюшко. Необходимо выполнить правый поворот с Ленинского на Кубинскую сообщает автор видео

Как отмечают очевидцы, водитель иномарки сначала не пускал проехать вперед медиков, несмотря, несмотря на сирену, а затем вовсе передвину свою машину вперед и окончательно заблокировал путь.

На кадрах видно, что один из участников движения не выдержал и вышел из машины, чтобы поговорить с вредным автовладельцем.

Сотрудники ГИБДД отметили, что никакой информации о подобном инциденте им не поступало.

Видео: "Мегаполис"