В Петербурге спасли детей, которые остались одни в запертой квартире

25 августа спасли детей, которые остались в запертой квартире из-за сломанной двери.
Известно, что детей 7 и 15 лет спасли сотрудники МЧС, подобравшись к балкону квартиры. Операция происходила во Фрунзенском районе на Загребском бульваре. Как выяснилось, дверь в квартиру заклинило и дети остались внутри.
Очевидцы поделились фотографими с места происшествия. На снимках видно, как спасатели забирают детей с балкона 9 этажа.
Как рассказали в МВД, мать детей вызвала экстренные службы, ведь сама она не могла пробраться.
Фото: "ВК" Экстренный вызов Санкт-Петербург