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В Петербурге спасли детей, которые остались одни в запертой квартире
Сегодня, 15:21
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Shdaria
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В Петербурге спасли детей, которые остались одни в запертой квартире

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В Петербурге 25 августа в Купчино происходила спасательная операция.

25 августа спасли детей, которые остались в запертой квартире из-за сломанной двери.

Известно, что детей 7 и 15 лет спасли сотрудники МЧС, подобравшись к балкону квартиры. Операция происходила во Фрунзенском районе на Загребском бульваре. Как выяснилось, дверь в квартиру заклинило и дети остались внутри.

Очевидцы поделились фотографими с места происшествия. На снимках видно, как спасатели забирают детей с балкона 9 этажа. 

Как рассказали в МВД, мать детей вызвала экстренные службы, ведь сама она не могла пробраться. 

Фото: "ВК" Экстренный вызов Санкт-Петербург

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , спасатели
Категории: Лента новостей Происшествия

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