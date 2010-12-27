В Петербурге спасли детей, которые остались одни в запертой квартире

В Петербурге 25 августа в Купчино происходила спасательная операция.

25 августа спасли детей, которые остались в запертой квартире из-за сломанной двери.

Известно, что детей 7 и 15 лет спасли сотрудники МЧС, подобравшись к балкону квартиры. Операция происходила во Фрунзенском районе на Загребском бульваре. Как выяснилось, дверь в квартиру заклинило и дети остались внутри.

Очевидцы поделились фотографими с места происшествия. На снимках видно, как спасатели забирают детей с балкона 9 этажа.

Как рассказали в МВД, мать детей вызвала экстренные службы, ведь сама она не могла пробраться.

Фото: "ВК" Экстренный вызов Санкт-Петербург