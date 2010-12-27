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На юге Петербурга из квартиры пьяного мужчины забрали годовалого малыша
Сегодня, 17:20
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TretyakovaS
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На юге Петербурга из квартиры пьяного мужчины забрали годовалого малыша

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В Купчино сотрудники полиции забрали годовалого малыша из квартиры пьяного петербуржца.

В ночь на 12 мая в полицию Фрунзенского района поступил звонок от 28-летней жительницы дома 10 в Альпийском переулке. По словам девушки, получасом ранее она обнаружила соседа в подъезде указанного дома, на первом этаже, в состоянии сильного опьянения. Об этом пишет "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие". 

Девушка проводила соседа в квартиру и в прихожей обнаружила ребенка  на вид не старше 1 года. Прибывшие в адрес сотрудники полиции отправили малыша в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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