На юге Петербурга из квартиры пьяного мужчины забрали годовалого малыша

В Купчино сотрудники полиции забрали годовалого малыша из квартиры пьяного петербуржца.

В ночь на 12 мая в полицию Фрунзенского района поступил звонок от 28-летней жительницы дома 10 в Альпийском переулке. По словам девушки, получасом ранее она обнаружила соседа в подъезде указанного дома, на первом этаже, в состоянии сильного опьянения. Об этом пишет "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие".

Девушка проводила соседа в квартиру и в прихожей обнаружила ребенка на вид не старше 1 года. Прибывшие в адрес сотрудники полиции отправили малыша в Детскую больницу №5 имени Филатова.