В Купчине вор-домушник украл из квартиры две иконы и три телевизора

Вор вынес из квартиры в Купчине электронику и иконы.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила о краже, которая произошла в период с 21 по 24 сентября. Вор-домушник забрался в одну из квартир в Купчине и вынес две иконы и три телевизора. Грабитель попал в помещение через соседский балкон.

Пострадал 51-летний экономист, который занимается строительством и ремонтом трамвайных путей. Во время ограбления мужчина находился на работе. Инцидент произошел на Бухарестской улице.

По заявлению хозяина, у него пропали две иконы 19 века с ликами Георгия Победоносца, три иностранных телевизора, акустическая система и ресивер. Размер похищенного владелец оценил в 120 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с видеокамер.