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В Купчине в собственной квартире изнасилована 17-летняя девушка
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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В Купчине в собственной квартире изнасилована 17-летняя девушка

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Знакомый учащейся колледжа заставил девушку вступить с ним в сексуальный контакт.

Во Фрунзенском районе насильник напал на жертву в собственной квартире. Преступником оказался 18-летний юноша, который совершил злодеяние в отношении своей 17-летней знакомой. 
 
По информации от оперативников, учащаяся  колледжа обратилась за помощью в правоохранительные органы. По словам девушки, 28 октября около десяти часов вечера к ней стал приставать ее гость. Хозяйка отказала ему в сексуальных отношениях, после чего юноша разозлился и изнасиловал жертву. Инцидент произошел на Альпийском переулке в Купчине. 
 
В настоящее время подозреваемый задержан представителями закона. 
Теги: изнасилование , купчино
Категории: Новости СПб

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