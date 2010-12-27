В Купчине в собственной квартире изнасилована 17-летняя девушка

Знакомый учащейся колледжа заставил девушку вступить с ним в сексуальный контакт.

Во Фрунзенском районе насильник напал на жертву в собственной квартире. Преступником оказался 18-летний юноша, который совершил злодеяние в отношении своей 17-летней знакомой.

По информации от оперативников, учащаяся колледжа обратилась за помощью в правоохранительные органы. По словам девушки, 28 октября около десяти часов вечера к ней стал приставать ее гость. Хозяйка отказала ему в сексуальных отношениях, после чего юноша разозлился и изнасиловал жертву. Инцидент произошел на Альпийском переулке в Купчине.

В настоящее время подозреваемый задержан представителями закона.