В Кудрово людей от стройки отгоняли экскаваторами и грузовиками

Раздавить пытались представителей дирекции комплексного развития территории Ленобласти.

Все началось с того, что дирекция комплексного развития территории Ленобласти разорвала контракт с компанией "ИнвестТорг", которая должна была с 2016-го года по сей день построить дорогу в Кудрово. Контракт разорвали, так как работы не производились, а цена контракта явно была завышена. Об этом сообщает пресс-служба дирекции развития областей Санкт-Петербурга.

Накануне "ИнвестТорг" за одну ночь выкопал траншею длиной один километр на месте будущей дороги. Так, компания хотела показать, что ведутся грандиозные работы.

На следующий день на место прибыли представители дирекции комплексного развития территории Ленобласти и обнаружили, что ведется строительство по уже недействительному контракту. Тогда "ИнвестТорг" стал отгонять представителей дирекции при помощи экскавтора, бульдозера и грузовиков. Их пытались давить и бить ковшом эскаватора. В результате "строительной войны" представители дирекции комплексного развития территории Ленобласти отстояли свое и не дали продолжить строительство.

Видео: YouTube/Национальные Интересы