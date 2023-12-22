В Кронштадте рухнувшая с крыши глыба льда чуть не упала на мужчину

Инцидент произошел на Карла Либкнехта.

В Кронштадте глыба льда рухнула с крыши на тротуар, когда дворник чистил улицу от снега. Мужчина отошел чуть в сторону, и в этот момент на то место, где он стоял буквально две секунды назад, упал сугроб со льдом. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел на Карла Либкнехта, 30. В результате случившегося никто не пострадал. Гор

Петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу". Он позволяет жителям города получать информацию о текущих работах на дорогах в радиусе одного км от пользователя в реальном времени и за последние сутки.

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Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург