  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
105
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте рухнувшая с крыши глыба льда чуть не упала на мужчину

0 0

Инцидент произошел на  Карла Либкнехта.

В Кронштадте глыба льда рухнула с крыши на тротуар, когда дворник чистил улицу от снега. Мужчина отошел чуть в сторону, и в этот момент на то место, где он стоял буквально две секунды назад, упал сугроб со льдом. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел на  Карла Либкнехта, 30. В результате случившегося никто не пострадал. Гор

Петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу". Он позволяет жителям города получать информацию о текущих работах на дорогах в радиусе одного км от пользователя в реальном времени и за последние сутки. 

Ранее мы писали, что Колесов рассказал, когда в городе на Неве закончится оттепель.

Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии