В Кронштадте построено новое образовательное учреждение – лицей на 550 учеников, визуально напоминающий морской корабль. Объект расположен на Цитадельской дороге и является частью жилого проекта "Кронфорт". В трехэтажном здании разместятся 22 класса, библиотека с читальным залом и мастерские. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Проект реализован в рамках развития социальной инфраструктуры города. Лицей обеспечит современные условия для обучения и творческого развития детей, став важным элементом образовательной системы Кронштадта.

