На территории заброшенной воинской части в Кронштадте загорелся строительный мусор

Огонь охватил шесть квадратных метров.

В четверг, 25 июля, на территории 18-го арсенала ВМФ у Петровского парка в Кронштадте произошел пожар. Его тушили сотрудники западного военного округа. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Как стало известно, в бывшей воинской части загорелся строительный мусор. К пожару решили не привлекать гражданских. На место ЧП выехал расчет из соседней части.

Возгорание произошло на площади шесть квадратных метров. Как отметили, пожар был несущественный и пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе погиб мотоциклист.

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