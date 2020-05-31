В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Цены на отдых сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

В Республике Крым уже забронирован около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах до сентября 2020 года. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на главу региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталию Стамбульникову.

По ее словам, основной поток туристов из других регионов ожидается в Крыму в июле-августе. Также на полуострове прогнозируют рост иностранных туристов после открытия границ республики.

Относительно цен Стамбульникова сказала, что 150 отелей и пансионатов, входящих в АСМОК не завышали стоимость на отдых. По ее словам, они держатся на уровне 2019-2018 годов. Он также добавила, что все комплексы для гостей закупаются рециркуляторами, масками и средства личной гигиены. Помимо этого в номерах хотят установить кварцевые лампы, хотя требования Роспотребнадзора этого не предусматривают.

Напомним, что ранее власти Крыма объявили о трех этапах снятия ограничений для возобновления туристического трафика. С 1 июня в регионе начинаю подготовку к открытию оздоровительных центров, которые смогут принять первых гостей уже с 15 июня. Однако отдыхать в них позволят только местным жителям.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов