Ушел из жизни президент Университета им. Лесгафта Владимир Таймазов

Заслуженный тренер России работал в вузе с 1976 года.

Ушел из жизни президент НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта Владимир Таймазов. С 2001 по 2016 годы он был ректором вуза. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту 10 июля.

Заслуженному тренеру России было 73 года. В университете отметили, что вся жизнь профессора, доктора педагогических наук была связана с учебным учреждением. В 1976 году Таймазов стал преподавателем кафедры теории и методики бокса, через несколько лет он занял пост заведующего этой кафедры, а затем стал проректором старейшего спортивного вуза страны, и следом ректором.

За время ректорства заслуженного тренера были перестроены стадион и манеж Университета, реконструированы многие спортивные залы и научные лаборатории, была создана новая экспозиция истории Университета, открыт Зал олимпийской славы.

Фото: ВКонтакте / НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург