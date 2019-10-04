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В Крым передали новые электровозы и локомотивы для железнодорожного сообщения

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Движение по железной дороге планируют запустить в декабре этого года.

Росимущество закупило вагоны Тверского завода для Крымской железной дороги. Первые электровозы и тепловозы отправились на полуостров. В будущем они будут курсировать между Крымом и Краснодарским краем, сообщил и.о. гендиректора гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Красотин. 

На данный момент переправили семь тепловозов и три электровоза. Всего предприятие получит 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные. 

Открытие железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем запланировано на декабрь 2019. Автомобилисты пользуются мостом протяженностью 19 км с мая 2018. 

Видео: РЖД 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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