В Крым передали новые электровозы и локомотивы для железнодорожного сообщения

Движение по железной дороге планируют запустить в декабре этого года.

Росимущество закупило вагоны Тверского завода для Крымской железной дороги. Первые электровозы и тепловозы отправились на полуостров. В будущем они будут курсировать между Крымом и Краснодарским краем, сообщил и.о. гендиректора гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Красотин.



На данный момент переправили семь тепловозов и три электровоза. Всего предприятие получит 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.



Открытие железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем запланировано на декабрь 2019. Автомобилисты пользуются мостом протяженностью 19 км с мая 2018.

Видео: РЖД