В Кремле прокомментировали возможность введения карантина. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, введение локдауна в России пока не обсуждается.
Насколько мне известно, сейчас это не обсуждается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что в России продолжает работать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Чиновник подчеркнул, что меры против пандемии применяются и в регионах.
Ранее мы писали, что жителям Ленобласти старше 65 лет разрешили выходить в магазин только в определенные часы.
Фото: pixabay.com
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