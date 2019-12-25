В России продолжает работать оперативный штаб.

В Кремле прокомментировали возможность введения карантина. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, введение локдауна в России пока не обсуждается.

Насколько мне известно, сейчас это не обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что в России продолжает работать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Чиновник подчеркнул, что меры против пандемии применяются и в регионах.

Ранее мы писали, что жителям Ленобласти старше 65 лет разрешили выходить в магазин только в определенные часы.

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