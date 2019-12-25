В Кремле не исключают объединения российских регионов

Пресс-секретарь президента уточнил, что для объединения регионов желание должно идти от самих субъектов страны.

Кремль не исключает возможное объединение российских регионов. Об этом вовремя общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он отметил, что инициатива объединения должна идти из самих субъектов федерации.

Песков сказал, что есть разные точки зрения на этот вопрос. В том числе и высказанная вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Представитель президента отметил, что для многих регионов объединение действительно выгодно.

Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Ранее сегодня мы сообщали, что вице-премьер Марат Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России

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