В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.

На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. Об этом в эфире "Первого канала" сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с Дональдом Трампом, насколько его действия можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми.

Песков также добавил, что у Путина вызывает опасения тот факт, что в ближайшие месяцы может не остаться договоренностей, которые регулируют сферу международной безопасности.

Видео: kremlin.ru