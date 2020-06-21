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В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

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Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.

На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. Об этом в эфире "Первого канала" сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По его словам, главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с Дональдом Трампом, насколько его действия можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми. 

Песков также добавил, что у Путина вызывает опасения тот факт, что в ближайшие месяцы может не остаться договоренностей, которые регулируют сферу международной безопасности.

Видео: kremlin.ru

 
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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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