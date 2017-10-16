В Красноярске водитель такси скоропостижно скончался на оживленном перекрестке

В сети появилось видео с места трагедии.

Сегодня ранним утром, 16 октября, на оживленном перекрестке города Красноярск за рулем автомобиля скончался водитель.

ЧП произошло в самом начале 7го часа утра на пересечении улиц 9 мая и Комсомольской. Водитель такси с пассажиром - женщиной приблизился к перекрестку, и ему стало плохо. После включения разрешающего "зеленого" сигнала светофора, водитель все же медленно двинулся на перекресток, там и остановился.

Об этом рассказала сотрудникам правоохранительных органов пассажирка такси. Причины смерти не сообщаются, как и возраст умершего водителя. В социальных сетях появилось видео с места трагедии, которое записано на камеры уличного наблюдения. Примечательно, что никто не остановился, чтобы узнать у водителя – не требуется ли помощь.

Видео: ВК, ЧП Крсноярск (axioma.tv)