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В Красноярске упала автовышка с людьми

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Данное ЧП попало в объектив камеры уличного наблюдения и опубликовано в социальной сети ВКонтакте

Сегодня ночью, 14 сентября, в Красноярске произошло ЧП с автовышкой.

Видео происшествия и сообщение о нем появились в популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "ЧП Красноярск". На опубликованных кадрах видео видно, что на проезжей части стоит автовышка с выдвинутой стрелой, а в "люльке" находятся, по меньшей мере, два человека. Когда загорается зеленый сигнал светофора, поток автомобилей начинает двигаться. Начинает движение и автовышка и заваливается на бок. Судя по кадрам, люди находившиеся в "люльке" сильно не пострадали, они встали на ноги и пошли к машине.

 

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск

Теги: видео , красноярск , новости регионов , упала автовышка
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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