В Красноярске упала автовышка с людьми

Данное ЧП попало в объектив камеры уличного наблюдения и опубликовано в социальной сети ВКонтакте

Сегодня ночью, 14 сентября, в Красноярске произошло ЧП с автовышкой.

Видео происшествия и сообщение о нем появились в популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "ЧП Красноярск". На опубликованных кадрах видео видно, что на проезжей части стоит автовышка с выдвинутой стрелой, а в "люльке" находятся, по меньшей мере, два человека. Когда загорается зеленый сигнал светофора, поток автомобилей начинает двигаться. Начинает движение и автовышка и заваливается на бок. Судя по кадрам, люди находившиеся в "люльке" сильно не пострадали, они встали на ноги и пошли к машине.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск