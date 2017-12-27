Под Красноярском пьяный водитель перевернул авто: из-за травм погиб сын, а отец сбежал с места ДТП

Появились подробности аварии, в которой погиб 10-летний мальчик.

Ночью 3 января в поселке Пинчуга Богучаского района Красноярского края перевернулся автомобиль "Субару".

Сообщается, что 46-летний водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. На переднем сиденье на коленях у матери сидел 10-летний сын водителя. Во время ДТП мальчик получил серьезные травмы и впал в кому. В тяжелом состоянии его срочно госпитализировали в больницу, но жизнь ребенку спасти не удалось.

Водитель, отец ребенка, с места ДТП сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями. Мужчина ранее был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ВК, "Жесть Красноярска" ДТП • ЧП • Новости •

Видео: Piter.TV