В Красноярске пьяный отец надругался над 6-летним родным сыном

Опубликовано оперативное видео с задержанным родителем.

Чудовищное преступление произошло накануне, 22 апреля, в одной из квартир Красноярска.

30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил сексуальное насилие над своим 6-летним сынишкой. Мать, спавшая в соседней комнате, проснулась от криков ребенка, схватила сынишку и убежала из дома. Затем вызвала полицию. Мужчина попытался скрыться. МУ МВД Красноярска сообщили, что его обнаружили на даче в Емельяновском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчину ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: МВД