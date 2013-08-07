В Красносельском районе обновлены 116 светильников

Завершена модернизация светильников внутридворовой территории в границах проспекта Героев, улиц Маршала Казакова и Доблести, Ленинского проспекта.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершена модернизация 116 светильников внутридворовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые светильники, установленные сотрудниками "Ленсвета", отличаются лучшей цветопередачей и потребляют меньше электроэнергии, чем предыдущие модели. Это сделало проезды между домами в границах квартала, дворы со спортивными и детскими площадками более комфортными для транспортного и пешеходного движения, а также активного досуга детей.

Планируется, что к 2023 году 28 объектов Красносельского района будут оснащены 4 100 светодиодными светильниками.

Ранее сообщалось, что в двух районах Петербурга обновили электрокотлы.

Видео: комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга