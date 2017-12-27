В Красносельском районном суде осудили мужчин, разнесших чужой дом в пьяном состоянии

Красносельский районный суд вынес вердикт в отношении "поджигателей" частного дома на Таллинском шоссе.

В Красносельском районном суде осудили троих уроженцев Узбекистана, которые в пьяном состоянии повредили дом петербуржца. Мужчин признали виновными в предварительном сговоре и умышленном повреждении чужого имущества.

Напомним, что на Таллинском шоссе в Старо-Паново осужденные битой разбили входную дверь частного дома, а также светильники, стекла в окнах. Один из преступников закинул кирпич в помещение, а также автомобильные покрышки. Еще один неустановленный предмет попал в камеру видеонаблюдения. После этого, мужчины подожгли здание.

В результате действий злоумышленников, дом стал непригодным для проживания. Также хозяин собственности получил моральный и имущественный вред за обстановку дома и ценные вещи, которые он оценил в 5,8 миллионов рублей.

Суд признал вину подозреваемых полностью доказанной. Обвиняемые раскаялись и частично возместили причиненный вред. Двое из членов банды будут отбывать годовой срок в исправительном заведении общего режима. Еще одному “вредителю” назначили годовой условный срок, а также испытательный срок в течение года. Гражданский иск также получил положительное решение.