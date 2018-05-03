В трех регионах РФ шестерых человек задержали за поджоги под влиянием мошенников

Подозреваемые найдены в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

Российские силовые структуры сообщили о задержании шестерых молодых людей, совершавших поджоги по указанию украинских спецслужб после воздействия на них телефонных мошенников. Соответствующее заявление сделали журналистам в Центре общественных связей ФСБ РФ. Известно, что операция по выявлению опасных элементов проводилась при участии Следственного комитета и правоохранительных органов на территории Новгородской, Ленинградской и Тюменской областей.

Пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. ЦОС ФСБ РФ

На допросах задержанные пояснили, что под воздействием аферистов перевели на так называемые безопасные счета денежные средства в размере от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Далее с жертвами обмана связались сотрудники полиции и спецслужб, которые под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины склоняли россиян к преступлениям. Злоумышленники предлагали людям поджигать объекты под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов. Сейчас в отношении подозреваемых ведутся расследования по части 1 статьи 205 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет заключения.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила прессе, что подростку 2010 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ за поджог днем 12 апреля 2025 года объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги в Ленинградской области.

В ЛНР задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России