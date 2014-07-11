В ЛНР задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже

Мужчина через Telegram отправлял разведке Украины данные о российских военных объектах.

Украинский гражданин, передававший представителям киевского режима сведения о расположении российских войск, задержан на территории Луганской народной республики по подозрению в шпионаже. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей российских силовых структур. Известно, что оперативники из ФСБ по новому региону страны пресекли противоправную деятельность иностранца 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины.

Подозреваемый задержан, в его отношении следственным отделом УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ РФ

Установлено, что житель Кременского района в ЛНР инициативно собирал и передавал через мессенджер Telegram сотрудники разведки соседнего государства данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России, находящиеся на территории республики.

В Петербурге заключен под стражу француз, пересекший границу РФ и Эстонии на сап-борде.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России