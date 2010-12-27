В Красносельском районе проверяют готовность теплосетей

Работники "ТЭК СПб" в последний раз перед новым отопительным сезоном проведут проверку труб.

Днем 23 августа специалисты "ТЭК СПб" проведут гидравлические испытания на теплосетях в Красносельском районе города. Конструкции проверят на прочность перед началом отопительного сезона. В зону работы войдут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети.

Петербуржцев просят быть осторожными по улицам Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов и проспекте Народного Ополчения. В случае обнаружения прорва конструкции. следует обратиться в аварийную службу.

Представители ГУП "ТЭК СПб" добавили, что это последние испытания перед новым сезоном.

Фото: Piter.tv