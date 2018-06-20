В Красном Селе жестоко избили и ограбили мужчину (видео)

Злоумышленники оттащили пострадавшего к остановке общественного транспорта, а затем скрылись.

В Красном Селе жестокое избиение мужчины с последующим ограблением попало на видео. Запись опубликовало сообщество " Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".

Вечером 19 апреля около 22 часов, на улице Свободы, недалеко от пересечения с проспектом Ленина из маршрутки вышли три человека. Скорее всего, конфликт случился еще в автобусе.

На улице между мужчинами завязалась драка. Один из агрессоров сильно ударил другого по голове, после чего пострадавший потерял сознание. Нападавший обшарил карманы лежачего. После этого злоумышленники оттащили пострадавшего к остановке общественного транспорта, а затем скрылись. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию на место происшествия.

Видео: YouTube/ Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село