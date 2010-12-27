В Красном Селе школьницу изнасиловал старшеклассник

Злоумышленник пойман оперативниками.

Правоохранительные органы Красносельского района задержали подростка, который изнасилова девочку на год младше его. Жертвой преступника стала восьмиклассница. Инцидент произошел днем 23 июля в квартире по Бронетанковой улице.

Сведения о злоумышленнике поступили от 38-летней матери пострадавшей. Жительница обратилась с обличающей информацией на некого "Артема". Рассмотрением заявления занимается девятое отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал молодой человек 2002 года рождения. Материалы переданы в Следственный комитет.

Фото: Piter.tv