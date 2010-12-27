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В Красногвардейском районе изъяли более 50 тысяч бутылок спиртного
Сегодня, 13:31
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nadiputintseva
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В Красногвардейском районе изъяли более 50 тысяч бутылок спиртного

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Росалкоголь и полиция обнаружили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 50 тысяч бутылок вина и коньяка

Росалкогольрегулирования вместе с экономической полицией 9 октября после долгих подсчетов вывезли со склада Красногвардейского района 100 палет незаконного контрафактного алкоголя.  Уголовные дела возбуждены по фактам производства и хранения  незаконной продукции без марки.

 Склад был обнаружен еще 7 октября, но масштабы обнаруженного алкоголя затянули подсчет и вывоз продукции на двое суток. Также составлены протоколы об административных нарушениях по статьям 14.17. и 15.12. КоАП РФ: "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "производство и или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без существующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации".

По факту обнаружения слада ведется следствие. Составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. 

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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