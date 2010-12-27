В Красногвардейском районе банду подростков задержала полиция

Банду из четверо школьников задержала полиция за вандализм. Подростки терроризировали сверстников и взрослых. Снимая все на видео и выкладывая в социальные сети.

Про малолетних преступников стало известно из социальных сетей. «Малолетки из нашего района создали группу Вконтакте, они снимают на видео, как избивают сверстников и даже взрослых людей, потом выкладывают это в свою группу ВК.» - написал один из жителей Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге четырёх членов подростковой банды, которая угрожала и издевалась над сверстниками и взрослыми в Красногвардейском районе. У одного из подростка был пневматический пистолет, из которого он стреляет по людям, другой закидывал камнями одну из матерей потерпевшего, также подростки ломали детские площадки. Как выяснилось в следствии, что банда, существует два года. Молодые люди также употребляют наркотики и алкоголь. Правоохранительные органы завели дело по статье «Вандализма».

Так же на мать одного из правонарушителей был составлен акт по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

