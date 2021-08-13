В Краснодарском крае более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Из-за сильных дождей в в Краснодарском крае у 29,3 тыс. человек отключили электричество. Об это сообщили на сайте Минэнерго РФ.

Для ликвидации проблемы адействовали 10 бригад энергетиков. Министерство энергетики держит ситуацию на особом контроле.

Жителей некоторых районов Краснодарского края предупредили что в регионе ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона. В некоторых частях региона уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

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