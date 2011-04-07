В Краснодаре енот пробрался в магазин спиртного, владельцу пришлось вызывать спасателей

Животное выпустили на волю.

В Краснодаре енот забрался в магазин спиртного и "поселился" в ящике из-под вина. В результате владельцу пришлось вызывать спасателей. Об этом пишет телеканал "360".

Так, в телеграм-канале городской мэрии появилось видео с приключения енота. На кадрах заметно, что животное прячется в ящике с вином. В результате спасатели в коробке из-под шампанского вынесли енота из магазина и отпустили на волю.

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Видео: Telegram / KRD.ru