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В Краснодаре енот пробрался в магазин спиртного, владельцу пришлось вызывать спасателей

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Животное выпустили на волю.

В Краснодаре енот забрался в магазин спиртного и "поселился" в ящике из-под вина. В результате владельцу пришлось вызывать спасателей. Об этом пишет телеканал "360".

Так, в телеграм-канале городской мэрии появилось видео с приключения енота. На кадрах заметно, что животное прячется в ящике с вином. В результате спасатели в коробке из-под шампанского вынесли енота из магазина и отпустили на волю.  

Ранее мы писали, что в России ужесточат контроль за экскурсоводами и гидами-переводчиками. 

Видео: Telegram / KRD.ru

Теги: енот в краснодаре, магазин спиртного
Категории: Новости России, Лента новостей,

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