В Краснодаре енот пробрался в магазин спиртного, владельцу пришлось вызывать спасателей

В Краснодаре енот забрался в магазин спиртного и "поселился" в ящике из-под вина. В результате владельцу пришлось вызывать спасателей. Об этом пишет телеканал "360".
Так, в телеграм-канале городской мэрии появилось видео с приключения енота. На кадрах заметно, что животное прячется в ящике с вином. В результате спасатели в коробке из-под шампанского вынесли енота из магазина и отпустили на волю.
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Видео: Telegram / KRD.ru
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