В Колпинском районе открыли уличную ТikTok станцию "Новогодняя"

Станцию создала команда Дома молодежи "Колпинец".

У Дома молодежи "Колпинец" на Заводском проспекте заработала оригинальная ТikTok станция "Новогодняя". Ее создала команда Дома молодежи: интерактивная фото- и видеозона сделана в визу уютной комнате в стиле времен СССР.

Так, инсталляцию украшает аутентичная мебель, близкие сердцу игрушки, гитара, проигрыватель с пластинками, настенный ковёр и живая елка. На внешней стороне конструкции появилась "Стена пожеланий", где местные жители могут мелками написать свои мечты или оставить теплые слова. Кроме того, на станции звучат праздничные композиции.

Воспользоваться станцией можно до 30 декабря с 09.00 до 18.00.

Видео: Колпинский район Санкт-Петербурга / Вконтакте