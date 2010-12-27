В Колпинском районе нашли несовершенолетнюю девушку с признаками падения с высоты

Она была доставлена в больницу с многочисленными переломами.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли юную девушку с множественными переломами. По предварительной информации она упала из окна своей квартиры в доме, где построено минимум девять этажей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как стало известно, пострадавшую нашли вечером 11 июня в посёлке Славянка. Ей оказалась 17-летняя гражданка Кыргызстана. Она была доставлена в больницу, где у нее диагностировали ушиб головного мозга, переломы бёдер и плеча, а также закрытая травма грудной клетки.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что в квартире девушка проживает вместе с сестрой и мамой. В момент падения она была дома одна.

Фото: Piter.TV