  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпинском районе нашли несовершенолетнюю девушку с признаками падения с высоты
Вчера, 14:32
496
Rybka123

В Колпинском районе нашли несовершенолетнюю девушку с признаками падения с высоты

0 0

Она была доставлена в больницу с многочисленными переломами.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли юную девушку с множественными переломами. По предварительной информации она упала из окна своей квартиры в доме, где построено минимум девять этажей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как стало известно, пострадавшую нашли вечером 11 июня в посёлке Славянка. Ей оказалась 17-летняя гражданка Кыргызстана. Она была доставлена в больницу, где у нее диагностировали ушиб головного мозга, переломы бёдер и плеча, а также закрытая травма грудной клетки.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что в квартире девушка проживает вместе с сестрой и мамой. В момент падения она была дома одна. 

Фото: Piter.TV

 

 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии